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09:26, 14 марта 2025Забота о себе

Раскрыта потенциальная опасность популярных гаджетов для сна

Психолог Бэйрон: Гаджеты для отслеживания сна могут вызвать стресс и тревожность
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Использование популярных гаджетов для отслеживания сна может вызвать сильный стресс и повышенную тревожность, предупредила клинический психолог Келли Бэйрон. Такое мнение она высказала CNN.

По словам Бэйрон, потенциальная опасность гаджетов заключается в том, что ориентирующийся на их показания человек, пытаясь добиться идеального качества сна, начинает излишне беспокоиться. В некоторых случаях подобное поведение может перерасти в зацикленность и ортосомнию — расстройство, характеризующееся навязчивым стремлением достичь идеального сна по оценке гаджетов.

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Бэйрон подчеркнула, что спровоцированные показаниями трекеров навязчивые мысли могут вызвать бессонницу, зацикленность и различные расстройства психики. По ее словам, некоторые люди даже начинают принимать снотворное, чтобы гаджет оценил их сон как идеальный.

Ранее коуч по сну Джеймс Уилсон назвал худшую позу для ночного отдыха. По словам специалиста, сон на животе вреден для позвоночника, шеи, бедер, коленей и внутренних органов.

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