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02:02, 10 марта 2025Забота о себе

Названа худшая поза для сна

Коуч по сну Уилсон назвал сон на животе самой вредной позой для позвоночника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Худшей позой для сна является положение лежа на животе, заявил коуч по сну Джеймс Уилсон. Его цитирует издание HuffPost.

По словам специалиста, сон на животе вреден для позвоночника, шеи, бедер, коленей и внутренних органов. Такое положение тела во время ночного отдыха может привести к травмам, смещению позвонков, перенапряжению шеи, а также ухудшить качество и продолжительность сна, объяснил он. Более безопасной альтернативой сну на животе Уилсон назвал положение на боку с положенной между ног подушкой.

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Солидарен с ним и хирург Каран Раджан, специализирующийся на болезнях желудочно-кишечного тракта. Он отметил, что при расстройствах ЖКТ предпочтительнее спать на левом, а не на правом боку. Такое положение, по словам врача, затрудняет попадание содержимого желудка в пищевод, что снижает риск кислотного рефлюкса.

Ранее преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе, терапевт Триша Пасрича рассказала о влиянии позы для сна на здоровье. Сон на боку или на животе может стать причиной утренней боли в шее и спине, предупредила она.

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