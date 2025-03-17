Назван способ не потолстеть после диеты

Эндокринолог Смирнова: Удержать вес после диеты поможет контроль калорий

Эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова рассказала, как правильно завершить диету, чтобы удержать полученные результаты. Способ не потолстеть после возвращения к обычному питанию она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Чтобы избежать скачков веса, врач рекомендовала увеличивать калорийность рациона постепенно, поскольку резкий переход на привычное питание провоцирует набор веса. По ее словам, лучше вводить новые продукты поэтапно и следить за балансом калорий. При таком подходе выход из диеты в среднем займет около месяца, что поможет организму адаптироваться к изменению рациона, объяснила эндокринолог.

При выходе из диеты важно заранее рассчитать оптимальный калораж и определить, какие продукты будут вводиться в рацион. Например, если в период диеты основным источником белка была курица, при выходе можно заменить ее на телятину. Такой подход снижает нагрузку на пищеварительную систему и предотвращает резкий набор веса Галина Смирнова эндокринолог

Чтобы удержать вес, Смирнова рекомендовала также соблюдать режим питания и избегать больших порций. «Организм должен привыкнуть к новому режиму, а большие перерывы между приемами пищи могут запустить процесс запасания жира», — предупредила она. Не менее важно для сохранения полученных результатов и вести активный образ жизни, добавила врач.

Ранее диетолог Елена Хохлова раскрыла рабочий план похудения к лету. Чтобы достичь снижения веса без спешки и стресса, необходимо начинать похудение к лету уже в феврале-марте, заявила она.

