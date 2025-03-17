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15:29, 17 марта 2025Россия

Названо число эвакуированных из-под Суджи россиян

Хинштейн: Из Суджанского района эвакуировали более 420 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали более 420 человек. Число вывезенных из-под Суджи россиян назвал врио главы региона Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности», передает ТАСС.

«По состоянию на 13 часов [в понедельник, 17 марта] из освобожденных населенных пунктов [Суджанского района] силами военных, волонтеров и МЧС эвакуировано 423 человека», — обозначил Хинштейн.

По словам губернатора, часть жителей находятся в пунктах временного размещения, а часть — у родственников.

16 марта сообщалось об эвакуации 371 мирного жителя. Среди них — 14 детей.

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