Названо число эвакуированных из-под Суджи россиян

Хинштейн: Из Суджанского района эвакуировали более 420 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали более 420 человек. Число вывезенных из-под Суджи россиян назвал врио главы региона Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности», передает ТАСС.

«По состоянию на 13 часов [в понедельник, 17 марта] из освобожденных населенных пунктов [Суджанского района] силами военных, волонтеров и МЧС эвакуировано 423 человека», — обозначил Хинштейн.

По словам губернатора, часть жителей находятся в пунктах временного размещения, а часть — у родственников.

16 марта сообщалось об эвакуации 371 мирного жителя. Среди них — 14 детей.