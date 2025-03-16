Хинштейн назвал число эвакуированных из Суджи

Хинштейн: С 12 марта из Суджи эвакуировали 371 мирного жителя

С 12 марта из Суджи в Курской области эвакуировали 371 мирного жителя. Такую цифру назвал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Продолжаем работу по эвакуации наших мирных жителей. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них — 14 детей», — написал чиновник.

По его словам, только за 16 марта эвакуировали 70 человек. На данный момент 220 граждан находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Там им оказывают необходимую помощь и поддержку, добавил врио главы области.

Ранее появились кадры с эвакуированными из Суджи 40 мирными жителями. На видео показано, как военнослужащие помогают гражданам подниматься в автомобиль для эвакуации. Также сняты малоподвижные местные жители, которым силовики помогают эвакуироваться.