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13:26, 16 марта 2025Россия

Эвакуированные из Суджи 40 россиян попали на видео

ВС России эвакуировали около 40 мирных жителей, включая лежачих больных из Суджи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Вооруженные силы (ВС) России эвакуировали около 40 мирных жителей из Суджанского района Курской области. Эти кадры показала «Звезда» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как военнослужащие помогают гражданам подниматься в автомобиль для эвакуации. Также сняты малоподвижные местные жители, которым силовики помогают эвакуироваться.

По информации канала, военные группировки войск «Север» доставили всех эвакуированных, включая лежачих больных, в безопасное место.

Ранее сообщалось, что с 12 марта с освобожденных территорий в Курской области вывезли 275 человек — в том числе 11 детей.

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