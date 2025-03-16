Эвакуированные из Суджи 40 россиян попали на видео

Вооруженные силы (ВС) России эвакуировали около 40 мирных жителей из Суджанского района Курской области. Эти кадры показала «Звезда» в своем Telegram-канале.
На видео показано, как военнослужащие помогают гражданам подниматься в автомобиль для эвакуации. Также сняты малоподвижные местные жители, которым силовики помогают эвакуироваться.
По информации канала, военные группировки войск «Север» доставили всех эвакуированных, включая лежачих больных, в безопасное место.
Ранее сообщалось, что с 12 марта с освобожденных территорий в Курской области вывезли 275 человек — в том числе 11 детей.