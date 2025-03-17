Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 17 марта 2025Экономика

Названы лучшие регионы России для жизни после 55 лет

«Ъ»: После 55 лет лучше всего оказалось жить в Москве и Санкт-Петербурге
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Людям старше 55 лет лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге. Самые удачные регионы России для долголетия назвали специалисты исследовательского проекта «Если быть точным», пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Главный показатель, который учитывали в исследовании, — ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних. В среднем по стране по итогам 2023 года показатель достигал 24,5 года, а в Москве и Петербурге — 29,8 и 26,5 года соответственно.

Выяснилось, что столицы больше всего располагают к активному образу жизни и долголетию. Самым низким качество жизни после 55 лет оказалось в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В десятку регионов с худшими показателями вошла также Липецкая область.

Годом ранее россияне назвали Сочи лучшим городом для жизни на пенсии — туда переехать хотели бы 26 процентов опрошенных граждан. Второе место занял Краснодар, третье — Анапа.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Российские войска ударили по центру подготовки специалистов БПЛА

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

    Сотрудниц российского университета осудили за незаконную легализацию мигрантов

    В России рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

    Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

    На «Госуслугах» появилась новая возможность

    В Киеве назвали возможную сторону для контроля режима прекращения огня

    В России оценили отступление ВСУ из Суджи как элемент сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше