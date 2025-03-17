Названы лучшие регионы России для жизни после 55 лет

«Ъ»: После 55 лет лучше всего оказалось жить в Москве и Санкт-Петербурге

Людям старше 55 лет лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге. Самые удачные регионы России для долголетия назвали специалисты исследовательского проекта «Если быть точным», пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Главный показатель, который учитывали в исследовании, — ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних. В среднем по стране по итогам 2023 года показатель достигал 24,5 года, а в Москве и Петербурге — 29,8 и 26,5 года соответственно.

Выяснилось, что столицы больше всего располагают к активному образу жизни и долголетию. Самым низким качество жизни после 55 лет оказалось в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В десятку регионов с худшими показателями вошла также Липецкая область.

Годом ранее россияне назвали Сочи лучшим городом для жизни на пенсии — туда переехать хотели бы 26 процентов опрошенных граждан. Второе место занял Краснодар, третье — Анапа.