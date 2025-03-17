Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 17 марта 2025Забота о себе

Названы полезные для мужского здоровья продукты

Диетолог Хохлова: Жирная рыба и томаты полезны для мужского здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Правильно подобранный рацион может серьезно поддержать мужское здоровье, помогая справляться со стрессами и возрастными изменениями, рассказала врач-диетолог Елена Хохлова. В беседе с Life.ru она назвала полезные для мужчин продукты.

По ее словам, одним из важнейших элементов рациона являются тыквенные семечки, богатые цинком, отвечающим за уровень тестостерона и здоровье предстательной железы. Также важна жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Эти вещества уменьшают воспаления, защищают сердце, нормализуют давление и улучшают работу мозга, а витамин D, содержащийся в лососе и скумбрии, помогает поддерживать гормональный баланс и укреплять кости, что особенно важно при высоких нагрузках, объяснила Хохлова.

Врач также рекомендовала добавить в рацион томаты, которые богаты ликопином — мощным антиоксидантом, снижающим риск рака простаты и улучшающим работу сердца. «Особенно эффективно ликопин усваивается из термически обработанных томатов. Томаты также содержат витамин C и калий, поддерживающие иммунитет и нормальное артериальное давление», — отметила диетолог.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Кроме того, она посоветовала мужчинам орехи кешью, поскольку они являются ценным источником цинка, магния и полезных жиров. Эти орехи помогут поддержать уровень тестостерона, бороться со стрессом и быть работоспособным в течение дня.

Также Хохлова рекомендует мужчинам употреблять брокколи, которая содержат сульфорафан — вещество, обладающее мощными антиоксидантными свойствами. Этот овощ способствует защите клеток, уменьшает воспалительные процессы и помогает укреплять иммунную систему.

Ранее Хохлова раскрыла рабочий план похудения к лету. Чтобы достичь снижения веса без спешки и стресса, необходимо начинать похудение к лету уже в феврале-марте, заявила она.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

    Российские военные начали вывозить брошенную технику из Курской области

    Путин заявил об общности позиций России и Таджикистана

    В Белом доме отказались отвечать на вопрос о будущем Зеленского

    Найденные 16 лет назад на пляже останки идентифицировали

    Абхазия впервые за 30 лет открыла аэропорт и готова к наплыву российских туристов. Кто хочет этому помешать?

    Переживающей о потраченных на беззаботного бойфренда годах женщине дали совет

    Белый дом раскрыл одну из тем предстоящего разговора Путина и Трампа

    Дуа Липа показала архивное откровенное фото

    В Раде описали ситуацию в Курской области фразой «никогда не была легкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше