Названы полезные для мужского здоровья продукты

Диетолог Хохлова: Жирная рыба и томаты полезны для мужского здоровья

Правильно подобранный рацион может серьезно поддержать мужское здоровье, помогая справляться со стрессами и возрастными изменениями, рассказала врач-диетолог Елена Хохлова. В беседе с Life.ru она назвала полезные для мужчин продукты.

По ее словам, одним из важнейших элементов рациона являются тыквенные семечки, богатые цинком, отвечающим за уровень тестостерона и здоровье предстательной железы. Также важна жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Эти вещества уменьшают воспаления, защищают сердце, нормализуют давление и улучшают работу мозга, а витамин D, содержащийся в лососе и скумбрии, помогает поддерживать гормональный баланс и укреплять кости, что особенно важно при высоких нагрузках, объяснила Хохлова.

Врач также рекомендовала добавить в рацион томаты, которые богаты ликопином — мощным антиоксидантом, снижающим риск рака простаты и улучшающим работу сердца. «Особенно эффективно ликопин усваивается из термически обработанных томатов. Томаты также содержат витамин C и калий, поддерживающие иммунитет и нормальное артериальное давление», — отметила диетолог.

Кроме того, она посоветовала мужчинам орехи кешью, поскольку они являются ценным источником цинка, магния и полезных жиров. Эти орехи помогут поддержать уровень тестостерона, бороться со стрессом и быть работоспособным в течение дня.

Также Хохлова рекомендует мужчинам употреблять брокколи, которая содержат сульфорафан — вещество, обладающее мощными антиоксидантными свойствами. Этот овощ способствует защите клеток, уменьшает воспалительные процессы и помогает укреплять иммунную систему.

Ранее Хохлова раскрыла рабочий план похудения к лету. Чтобы достичь снижения веса без спешки и стресса, необходимо начинать похудение к лету уже в феврале-марте, заявила она.