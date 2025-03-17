Колесник-Лавинская: ООН игнорирует преступления Киева в Харьковской области

Международные правозащитные организации игнорируют преступления Киева в Харьковской области. Об этом заявила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации региона Виктория Колесник-Лавинская, передает РИА Новости.

«Организация Объединенных Наций (ООН), ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и многие другие правозащитные международные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинского режима против мирных жителей на территории Харьковской области», — сообщила Колесник-Лавинская.

Она также напомнила о случае обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) колонны гражданских машин с мирными гражданами. Инцидент произошел в Харьковской области в конце сентября 2022 года.

Уполномоченный по правам человека и ребенка также уличила армию Украины в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области. По ее словам, у российской военно-гражданской администрации есть соответствующие достоверные данные.