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08:48, 17 марта 2025Бывший СССР

ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

Колесник-Лавинская: ВСУ охотятся на сочувствующих России мирных жителей Купянска
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся в Купянске Харьковской области на сочувствующих России мирных жителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации региона Виктория Колесник-Лавинская, передает РИА Новости.

«В военно-гражданской администрации (ВГА) имеются абсолютно достоверные данные о том, что, когда украинские формирования зашли в Купянск, они занимались поиском и охотой на мирных жителей, которые сотрудничали с Российской Федерацией, после чего людей увозили в неизвестном направлении», — рассказала Колесник-Лавинская.

По ее словам, резня населения в Купянске стала одним из самых вопиющих и чудовищных случаев расправы ВСУ над мирными жителями Харьковской области. Расследование инцидентов, причастность украинских солдат к которым была установлена, ведет Следственный комитет РФ.

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