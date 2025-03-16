Названо число контролируемых Российской армией населенных пунктов Харьковской области

Ганчев: ВС РФ контролируют около 70 населенных пунктов Харьковской области

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев назвал число населенных пунктов региона, контролируемых Российской армией. Комментарий приводит ТАСС.

По словам Ганчева, речь идет примерно о 70 населенных пунктах, из них 10 были взяты под контроль Вооруженными силами России (ВС РФ) с начала 2025 года. «В течение прошлого года было освобождено порядка 60 населенных пунктов, в 34 из которых Харьковская ВГА установила административный контроль», — раскрыл он.

При этом 10 населенных пунктов сейчас находятся в серой зоне, отметил Ганчев. «Все, что мы сможем сделать сейчас — эвакуировать население», — указал глава Харьковской ВГА.

Ранее Ганчев рассказал о взятии Купянска в клещи Российской армией. По его словам, ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск.

Перед этим глава Харьковской ВГА заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Он уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области.

