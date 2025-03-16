Ганчев: Армия России берет Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе

Российская армия берет Купянск в клещи для окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, Вооруженные силы России (ВС РФ) расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск. «То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол», — добавил он.

Глава Харьковской ВГА предположил, что ВС РФ будут брать город в окружение и зачищать от ВСУ. «До Купянска осталось около семи километров», — указал он.

Ранее Ганчев заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Он уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области.

Перед этим глава Харьковской ВГА рассказал о репрессиях властей Украины против жителей Сумской области. По его словам, украинские власти обвиняют граждан в том, что они ждут Армию России.