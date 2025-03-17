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15:43, 17 марта 2025Экономика

Оценено влияние магнитных бурь на самочувствие людей

Врач Кондрахин: Магнитные бури опасны для обладателей хронических заболеваний
Мария Черкасова
СюжетМагнитные бури:

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Магнитные бури могут быть особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями сердца, головы, сосудов, легких, печени и почек. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться изменение давления, а также ощущение легкой нехватки воздуха. Кондрахин также заявил, что в период магнитной бури могут неожиданно обостриться любые недуги — скакать давление, участиться сердцебиение или дыхание, снизиться активность. При этом здоровые люди могут вообще не почувствовать каких-либо изменений. Тех, на кого повлияет магнитная буря, изменения будут беспокоить недолго, успокоил врач.

Кондрахин призвал при любых изменениях погоды сократить нагрузку, исключить интоксикацию организма, следить за качеством сна и не злоупотреблять напитками-стимуляторами: кофе, чаем и энергетиками.

Ранее ухудшение геомагнитной обстановки на Земле наблюдалось 12 марта. Тогда возмущения магнитосферы планеты достигли уровня слабой магнитной бури класса G1. Буря продолжалась 13 марта.

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