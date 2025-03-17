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16:08, 17 марта 2025Путешествия

Пассажира вырвало 30 раз после съеденного в самолете «вонючего» блюда

Пассажира Etihad Airways вырвало 30 раз после съеденной в самолете пасты
Алина Черненко

Фото: IanC66 / Shutterstock / Fotodom

Пассажира авиакомпании Etihad Airways вырвало 30 раз после съеденного в самолете «вонючего» блюда. Об этом пишет The Independent.

27-летний британский путешественник Кэмерон Каллаган назвал свой опыт «рейсом из ада». Он пояснил, что получил пищевое отравление во время шестичасового перелета из Манчестера, Великобритания, в Абу-Даби, ОАЭ.

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По словам британца, пассажирам давали пасту с помидорами, сыром и курицей. Несмотря на то что еда неприятно пахла, ему пришлось ее съесть из-за чувства голода. Каллаган признался, что через 20 минут после приема пищи у него заболел желудок. Затем у пассажира дважды была диарея и началась непрерывная рвота.

«Я ходил в туалет каждые пять минут, лежал в позе эмбриона, и к концу полета я так сильно опорожнил свое тело, что даже не мог встать», — пожаловался мужчина.

Каллаган добавил, что ему пришлось остаться в задней части самолета со стюардессой, чтобы туалет могли держать доступным для него. К концу полета британец чувствовал слабость и едва мог стоять на ногах. Его пришлось отвезти в медицинский пункт аэропорта Абу-Даби на инвалидном кресле. Там путешественнику поставили капельницу с противорвотным средством.

«Мы относимся к таким происшествиям очень серьезно и тщательно их расследуем. Еда на этом рейсе, как и всегда, готовилась и хранилась в условиях строгого контроля температуры, чтобы гарантировать безопасность и качество, — заявили представители перевозчика. — Мы не получали сообщений о заболеваниях от других пассажиров этого рейса, которым подавали такую ​​же еду».

Ранее пассажир авиакомпании Delta сорвал трансатлантический рейс из-за пищевого расстройства. Примерно через час после взлета у путешественника начались «сильные приступы диареи по всему сиденью».

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