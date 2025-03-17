Предсказано окончание летней погоды на юге России

Синоптик Вильфанд: Летняя погода покидает юг европейской части России

Жара в 25-28 градусов покидает юг европейской части России. Окончание характерной для лета погоды предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В воскресенье, 16 марта, в Краснодарском крае наблюдалась аномальная температура — воздух днем прогрелся до плюс 30 градусов, а в ночь на понедельник, 17 марта, столбики термометров не опустились ниже плюс 16 градусов, что типично для лета.

«Постепенно с начала недели начнется изменение ветрового режима с юго-западного на западный, температура при этом понизится до плюс 21-23 [градусов], во вторник — до плюс 10-12 [градусов], а начиная со среды — до плюс 6-9 градусов», — спрогнозировал синоптики и подчеркнул, что это уже будет нормой для марта.

Вильфанд отметил, что рекордные температуры наблюдались во многих южных регионах. Так, в Симферополе 15 марта было плюс 24,3 градуса впервые с 1937 года, а в Краснодарском крае 14 марта воздух прогрелся до плюс 28,5 градуса, побив максимум 1923 года.

Ранее метеоролог предупредил жителей Москвы о морозных ночах и возвращении мартовских температур. Ночь на вторник, 18 марта, станет самой холодной в регионе. В столице столбики термометров опустятся до минус 6-8 градусов, а в области — до минус 12.