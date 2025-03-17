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20:13, 17 марта 2025Мир

Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

France 24: Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новый премьер-министра Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» (G7). Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает France 24 со ссылкой на официального представителя правительства Канады.

Как отмечает телеканал, глава канадского правительства разговаривал по телефону с украинским лидером в выходные, однако источник не уточнил подробности их разговора.

Отмечается, что саммит состоится в июне 2025 года в Альберта на западе Канады.

Ранее Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что Канада поддерживает предложение по немедленному прекращению огня в украинском конфликте.

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