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13:18, 16 марта 2025Мир

Новый премьер Канады призвал Россию сесть за стол переговоров

Новый премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Новый премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине. На тему конфликта он высказался в соцсети X.

Как уточнил Карни, 16 марта он поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и многими «близкими союзниками» о пути к миру. Политик добавил, что Канада поддерживает предложение по немедленному прекращению огня в конфликте на Украине.

«Пришло время для России сесть за стол переговоров с честными намерениями», — написал канадский премьер. Он также назвал свою страну непреклонным союзником Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. По словам французского лидера, европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».

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