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21:11, 17 марта 2025Россия

Путин заявил об общности позиций России и Таджикистана

Путин заявил об общности позиций России и Таджикистана по итогам переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждение актуальной региональной повестки дня вновь подтвердило общность позиций РФ и Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что отношения России с Таджикистаном являются союзническими. Глава государства отметил, что Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда.

Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели неформальную встречу. Во время беседы главы государств связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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