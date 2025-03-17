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14:24, 17 марта 2025РоссияЭксклюзив

Пытающиеся спасти дома от бушующего в Сочи лесного пожара жители попали на видео

В Сочи в селе Липники горит лес, жители пытаются перенаправить огонь от домов
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

В Сочи в селе Липники в Адлерском районе больше суток горит лес. Поскольку техника не могла добраться до места пожара, местные жители своими силами пытались перенаправить огонь от домов. Видео предоставил корреспондент «Ленты.ру».

Несколько представителей МЧС были на месте и координировали процесс тушения, который осуществлялся подручными средствами — лопатами, палками, граблями. По сообщениям местных жителей, тушение огня продолжалось всю ночь, но пожарные пока не смогли взять ситуацию под контроль. Огонь продолжает распространяться, приближаясь к жилым домам. Сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению пламени.

В МЧС России по Краснодарскому краю между тем сообщали журналистам, что 16 марта в Сочинском национальном парке на площади 0,5 гектара загорелась сухая растительность. Возгорание произошло и в Верхне-Сочинском участковом лесничестве. Пожар был локализован на площади один гектар, к тушению были привлечены 61 человек и 20 единиц техники.

В начале марта в Приморье начались природные пожары, охватившие тысячи гектаров. Поля горели в Находкинском, Партизанском и Хасанском округах, общая площадь возгораний достигала 3454 гектаров. Жители делились видео, на которых машина буквально ехала сквозь огонь.

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