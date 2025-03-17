Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

Психолог Кобил: Прием душа дольше 15 минут может быть признаком сильного стресса

Прием душа дольше 15 минут иногда может быть признаком сильного стресса и других психических проблем, предупредили психолог Эмма Кобил и психиатр Мосун Фапохунда. Неожиданный способ распознать ментальное нездоровье по поведению в ванной комнате они раскрыли HuffPost.

Специалисты сошлись во мнении, что в большинстве случаев длительный прием душа не является свидетельством проблем с психическим здоровьем. По их словам, теплая вода оказывает успокаивающее воздействие на тело и позволяет побыть в уединении.

Однако если у человека уже есть ментальные проблемы, ему может быть трудно переключаться с одной задачи на другую, в том числе от водных процедур к, например, вытиранию. Так, людям с депрессией приходится прикладывать огромные усилия, чтобы заставить себя принять душ, предупредила психиатр Фапохунда, поэтому если же они все-таки делают это, то могут задержаться в душевой кабине надолго.

Кроме того, когда человек испытывает сильный стресс, эмоциональные перегрузки или находится под влиянием психологических травм, его нервная система может «замереть и отключиться», добавила Кобил. «Такое состояние может привести к тому, что переходить от одной задачи к другой становится утомительно или невозможно. Из-за этого выход из душа будет отнимать гораздо больше энергии, чем обычно», — объяснила она.

Ранее врач-эндокринолог Шалала Пашаева назвала маскирующееся под депрессию опасное заболевание. По ее словам, для гипотериоза, как и для депрессии, характерны апатия, усталость, упадок настроения, сонливость, ухудшение памяти и концентрации внимания.