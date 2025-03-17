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12:06, 17 марта 2025Экономика

Раскрыто отношение россиян к возвращению западных брендов

Webbankir: 46,2 процента россиян поддерживают возвращение западных брендов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Большая часть россиян (46,2 процента) положительно относится к возможному возвращению западных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В ходе исследования эксперты опросили три тысячи россиян по всей стране. По его итогам выяснилось, что поддерживают массовое возвращение ушедших из страны брендов чуть менее половины респондентов. Против этого выступили 27,2 процента граждан, а для 26,7 процента подобный вопрос оказался безразличен.

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Почти каждый десятый (9,8 процента) респондент объяснил свою индифферентность тем, что и так приобретает товары ушедших из России брендов при помощи параллельного импорта. В свою очередь, 16,9 процента признались, что не покупают их вовсе. Чуть более 15 процентов, высказавшихся в поддержку возвращения западных брендов, посетовали на ухудшение качества жизни без этих товаров. Еще для 30,1 процента вопрос их возвращения не принципиален, но желателен. Те, кто выступают категорически против подобного развития событий, объясняют свою позицию возможным снижением конкурентоспособности российских производителей, который заместили часть освободившихся ниш после ухода западных брендов.

Ранее стало известно, что россияне больше всего ждут возвращения шведского бренда IKEA, занимающегося продажами мебели и товаров для дома. Подобную надежду в ходе опроса Webbankir выразили 42,3 процента респондентов. В пятерку лидеров по этому показателю вошли Samsung, Adidas, Apple и Nike. В десятке рейтинга также оказались Coca-Cola, Toyota, H&M, Zara, Volkswagen, Audi и McDonald’s.

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