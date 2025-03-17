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11:02, 17 марта 2025Экономика

Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения бренд

Webbankir: Больше всего в России ожидают возвращения бренда IKEA
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Больше всего в России ожидают возвращения шведского бренда IKEA, занимающегося продажами мебели и товаров для дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Исследование проводилось в первой половине марта 2025 года, в нем приняли участие в общей сложности 3 тысячи респондентов по всей России. По его итогам выяснилось, что возвращение шведского ретейлера с большой надеждой ждут 42,3 процента опрошенных. В тройку лидеров по этому показателю также вошли южнокорейский производитель электроники Samsung, набравший 39,8 процента голосов россиян, и немецкий бренд спортивной одежды Adidas (30,8 процента).

В топ-5 самых востребованных у граждан ушедших из РФ западных компаний оказались американская корпорация Apple (29,2 процента) и производитель спортивной одежды и обуви из США Nike (27,8 процента). Следом за ними в рейтинге расположились Coca-Cola (25,9 процента), Toyota (25 процентов), H&M (23,7 процента), Zara (21,9 процента), Volkswagen (20,9 процента), а также Audi и McDonald’s, набравшие по 19,9 процента голосов россиян.

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В целом, почти половина (46,2 процента) респондентов признались, что поддерживают возвращение западных брендов, ушедших с российского рынка после начала боевых действий на Украине. Противоположной точки зрения придерживаются более четверти (27,2 процента) граждан. Последние считают, что возвращение иностранных гигантов в РФ негативным образом скажется на положении дел отечественных компаний, занявших освободившиеся ниши. В свою очередь, для 26,7 процента россиян вопрос возвращения западных брендов оказался безразличен.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что в настоящее время порядка 4-5 американских компаний рассчитывают вернуться на рынок РФ в среднесрочной перспективе. При этом он не стал раскрывать их название. В целом же, по его словам, говорить о массовом интересе компаний из США к возвращению в России пока не приходится.

Низко оценила подобную вероятность и партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Она отметила, что к настоящему времени в российских торговых центрах свободными остались только 12-15 процентов коммерческих площадей. В Москве этот показатель составляет 7-8 процентов.

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