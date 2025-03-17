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16:53, 17 марта 2025Ценности

Раскрыты детали роскошного юбилея Евы Лонгории

People: Ева Лонгория отпраздновала юбилей в роскошном ресторане Casa donna
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Журналисты People раскрыли детали празднования юбилея американской актрисы, продюсера и активистки Евы Лонгории. Материал опубликован на сайте издания.

Знаменитость отпраздновала 50-летие в роскошном ресторане Casa donna, расположенном на берегу залива Бискейн. Лонгория появилась на мероприятии в блестящем платье люксового бренда Ermanno Scervino и каблуках марки Andrea Wazen. Волосы она распустила и уложила волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках.

На вечеринке присутствовали семья и друзья актрисы, в том числе Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд, Bad Gyal, Becky G, Лили Понс, Ана Наварро, звезда тенниса Григор Димитров, совладелец Casadonna Дэвид Грутман, модель Изабелла Грутман и другие знаменитости.

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На размещенных с праздника кадрах видно, как Лонгория задувает свечи на трехъярусном торте, украшенном бенгальскими огнями. Кроме того, зал был оборудован декором в золотистых оттенках и диджейским пультом.

В ноябре 2024 года Лонгория снялась для журнала Marie Claire и раскрыла секреты молодости.

Вот это да!
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