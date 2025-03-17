Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 280 бойцов в Курской области. Такие данные журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо живой силы украинские войска лишились двух танков, двух боевых машин пехоты (БМП), двух бронетранспортеров (БТР), 12 автомобилей, двух артиллерийских орудий, двух минометов, станции контрбатарейной борьбы, трех пунктов управления дронами и двух складов с боеприпасами.

С момента вторжения в Курскую область противник лишился свыше 68 130 военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что отступление Вооруженных сил Украины из города Суджи Курской области не является частью мирных переговоров с США. В качестве подтверждения он сослался на сообщения украинских военных блогеров о больших потерях при отступлении.