Росгвардия ликвидировала личный состав ВСУ в Харьковской области

Артиллерия Росгвардии ликвидировала живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы во время воздушной разведки обнаружили место скопления личного состава ВСУ. Расчет беспилотника передал командованию координаты противника. После этого расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения Росгвардии нанес оперативный удар по позициям ВСУ, уничтожив их.
Ранее Росгвардия уничтожила замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области.