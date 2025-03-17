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09:16, 17 марта 2025Силовые структуры

Росгвардия ликвидировала личный состав ВСУ в Харьковской области

Артиллерия Росгвардии уничтожила личный состав ВСУ в Харьковской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Артиллерия Росгвардии ликвидировала живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы во время воздушной разведки обнаружили место скопления личного состава ВСУ. Расчет беспилотника передал командованию координаты противника. После этого расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения Росгвардии нанес оперативный удар по позициям ВСУ, уничтожив их.

Ранее Росгвардия уничтожила замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области.

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