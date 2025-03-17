Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:34, 17 марта 2025Бывший СССР

Россия смогла решить одну из неразрешимых проблем Средней Азии

Россия смогла решить один из сложных конфликтов между Киргизией и Таджикистаном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Садыр Жапаров и Владимир Путин

Садыр Жапаров и Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Один из сложных конфликтов между Киргизией и Таджикистаном удалось решить. Об этом пишет «Взгляд.ру».

По мнению политологов, «договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Киргизия и Таджикистан открыли пограничные КПП, которые закрылись с 2021 года.

Уточняется, что Бишкек и Душанбе смогли делимитировать и демаркировать госграницу между двух стран. За последние четырнадцать лет на территории между Киргизией и Таджикистаном произошло 250 вооруженных конфликтов. Между тем, в сентябре 2022 на границе были убиты более сотни человек.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые в истории провели трехсторонний саммит.

    Обсудить
    Последние новости

    В России захотели ввести уголовное наказание для владельцев животных

    Россиянин побывал в Нидерландах и описал местных девушек фразой «без тормозов»

    Крокодил съел мальчика на глазах отца

    Раскрыты причины отсутствия оргазма у некоторых женщин

    Шансы наступления российских войск на Киев оценили

    В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за «аморальные действия»

    В США призвали к полному прекращению поддержки Украины

    Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ в аферах с жильем

    Жительница Суджи рассказала о признании танкистов ВСУ

    Обнаружен влияющий на старение мозга фактор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше