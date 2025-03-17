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15:51, 17 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили о штрафах за выброшенную технику

Исмаилов: За неправильную утилизацию бытовой техники грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За неправильную утилизацию бытовой техники россиянам грозит штраф. Об этом напомнил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По словам эксперта, бытовые приборы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры для бытовых отходов. Размер штрафа при нарушении может достигать трех тысяч рублей.

Запрет обусловлен тем, что в технике содержится много опасных для природы пластиков. Чтобы безопасно утилизовать такие отходы, нужно воспользоваться услугами специализированных компаний. К примеру, в Москве можно заказать вывоз бытовой техники через портал mos.ru.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильно утилизированный крупногабаритный и строительный мусор. Нарушителям придется заплатить до трех тысяч рублей.

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