Россиянин получил отказ от матери дать ему телефон и поджег ее вместе с домом

Под Калугой безработный мужчина поджег дом с матерью за отказ дать ему телефон

Под Калугой следователи возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который разозлился на свою 60-летнюю мать и поджег ее вместе с домом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, мужчина потребовал от матери отдать ему сотовый телефон. Получив отказ, он облил женщину и дом легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Жилище сгорело полностью, а потерпевшей удалось выбежать на улицу — ее доставили в реанимацию с ожогами 95 процентов тела.

Выяснилось, что поджигатель ранее был судим. Его задержали.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае осудят мужчину, пытавшегося сжечь юношу 23 года назад.