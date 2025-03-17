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13:38, 17 марта 2025Силовые структуры

Россиянин получил отказ от матери дать ему телефон и поджег ее вместе с домом

Под Калугой безработный мужчина поджег дом с матерью за отказ дать ему телефон
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Под Калугой следователи возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который разозлился на свою 60-летнюю мать и поджег ее вместе с домом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, мужчина потребовал от матери отдать ему сотовый телефон. Получив отказ, он облил женщину и дом легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Жилище сгорело полностью, а потерпевшей удалось выбежать на улицу — ее доставили в реанимацию с ожогами 95 процентов тела.

Выяснилось, что поджигатель ранее был судим. Его задержали.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае осудят мужчину, пытавшегося сжечь юношу 23 года назад.

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