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12:50, 17 марта 2025Силовые структуры

В России осудят облившего бензином и поджегшего юношу 23 года назад мужчину

В Ставропольском крае осудят мужчину, пытавшегося сжечь юношу 23 года назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ставропольском крае осудят мужчину, пытавшегося сжечь юношу 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, ночью 22 июля 2001 года в селе Долиновское мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений облил горючей жидкостью и поджег 17-летнего юношу. Молодой человек получил ожоги второй и третьей степени. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь. Преступник сразу скрылся, после чего был объявлен в международный розыск.

В ходе оперативной работы было установлено, что после совершения преступления злоумышленник скрылся на территории Грузии, где проживал по поддельным документам. В ноябре 2024 года при пересечении границы с Южной Осетией сотрудниками МВД при проверке отпечатков пальцев с целью установления личности были выявлены его настоящие данные.

Следователи СК предъявили обвинение 50-летнему мужчине. По уголовному делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей.

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