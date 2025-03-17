В России осудят облившего бензином и поджегшего юношу 23 года назад мужчину

В Ставропольском крае осудят мужчину, пытавшегося сжечь юношу 23 года назад

В Ставропольском крае осудят мужчину, пытавшегося сжечь юношу 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, ночью 22 июля 2001 года в селе Долиновское мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений облил горючей жидкостью и поджег 17-летнего юношу. Молодой человек получил ожоги второй и третьей степени. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь. Преступник сразу скрылся, после чего был объявлен в международный розыск.

В ходе оперативной работы было установлено, что после совершения преступления злоумышленник скрылся на территории Грузии, где проживал по поддельным документам. В ноябре 2024 года при пересечении границы с Южной Осетией сотрудниками МВД при проверке отпечатков пальцев с целью установления личности были выявлены его настоящие данные.

Следователи СК предъявили обвинение 50-летнему мужчине. По уголовному делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей.