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13:57, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей

В Тверской области мужчина заказал убийство тещи за 100 тысяч рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Тверской области мужчина заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное по найму») УК РФ.

По данным следствия, в феврале этого года мужчина на почве личных неприязненных отношений к женщине решил с ней расправиться. Для этого он придумал план и обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя. Товарищ, не желая принимать участие в преступлении, обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников полиции.

13 марта в Нелидово заказчик получил от исполнителя подтверждение в расправе над женщиной и в подтверждение передал ее паспорт, затем отдал вознаграждение за преступление. Довести до конца преступный умысел ему не удалось. Так как его знакомый и нанятый исполнитель действовали в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий и никаких действий для совершения преступления не предпринимали.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями устанавливаются все обстоятельства преступления.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что злоумышленник на почве семейного конфликта решил расправиться со своей тещей. Заказчик потребовал от исполнителя доказательства исполнения и после обещал передать вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве ревнивец расправился с изменившей ему женой.

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