Россиянина приговорили к 16 годам за повторное изнасилование несовершеннолетней

В Краснодаре суд приговорил мужчину за повторное изнасилование ребенка

В Краснодаре суд приговорил к 16 годам колонии особого режима 35-летнего уроженца Брянской области за повторное изнасилование несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Слушания проходили в закрытом режиме.

В июне 2023 года подсудимый освободился из колонии строгого режима, где провел 13 лет за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По версии следствия, в августе 2024 года осужденный под предлогом показать собаку завел малолетнюю девочку в свою комнату, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Ранее в Норильске правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который позвал подростка поиграть в компьютерную игру и изнасиловал его.