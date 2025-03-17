Россиянка прикинулась беременной и получила миллион рублей

В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей

В Хабаровске суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы, прикинувшейся беременной ради получения социальных выплат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в 2023 году неизвестный по просьбе обвиняемой подал в ЗАГС Москвы ложные сведения о рождении ею девочки вне больницы. Так россиянка получила свидетельство о рождении. На самом деле она не рожала и не удочеряла ребенка. Документ женщина предъявила в госучреждение Хабаровска, чтобы получить социальные выплаты на дочь. Суммарно она «заработала» 950 тысяч рублей. Также аферистка попыталась обналичить 232 тысячи рублей из материнского капитала, но полицейские пресекли ее действия.

Возбуждено дело по статье о мошенничестве при получении выплат и о покушении на мошенничество при получении выплат. Россиянка признала вину и частично возместила ущерб.

Ранее в Татарстане мужчина потерял девять миллионов рублей из-за предложения поменять счетчик.

