Военкор Лисицын: Начаты штурмовые действия близ курского МАПП у границы

Вооруженные силы (ВС) России начали штурмовые действия близ международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» у границы с Украиной в Курской области. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале.

Международный автомобильный пункт пропуска Суджа на границе Курской и Сумской областей, как сообщалось, был уничтожен в первые дни вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года. Впоследствии никаких данных о пропускном объекте не публиковалось, а до вторжения он подвергался обстрелам со стороны Украины.

«Наши парни продолжают зачистку оставшейся части Курской области. Под контролем боевиков ВСУ пока остаются села Гуево, Олешня и Горналь, где сейчас идут бои», — говорится в сообщении военкора.

Ранее стало известно, что в Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка, которую прозвали «дорогой смерти», идут ожесточенные бои с ВСУ. Группировка войск «Север» выбивает противника из опорных пунктов и закрепляется.