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22:59, 17 марта 2025Россия

Российский политолог раскрыл возможные сроки появления войск НАТО на Украине

Политолог Марков: Войска НАТО могут появиться на Украине очень быстро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале раскрыл возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

По его словам, это может произойти очень быстро при следующем сценарии: сперва подпишется мирное соглашение. «После этого в крупнейшие города Украины вводятся войска стран НАТО из ЕС. Они будут называть себя миротворцами. Они не будут подвергаться угрозе военных ударов сейчас», — пояснил он.

Вслед за этим, продолжил Марков, начнутся переговоры о мирном договоре. При этом войска стран НАТО из Евросоюза так и останутся на Украине. Он отметил, что такой сценарий разработан и утвержден руководителями Франции и Британии. И поддержан уже 15 странами Евросоюза.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала провал согласования военной помощи Украине. Она уточнила, что существуют разногласия по этому вопросу внутри объединения.

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