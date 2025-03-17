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16:50, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Журналист приехал в российский город освещать чемпионат и пропал

Журналист Александр Круглов пропал в Тюмени 12 марта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Спортивный журналист Александр Круглов, приехавший освещать чемпионат России по биатлону, пропал в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что последний раз Круглова видели 12 марта в Восточном районе города. Отмечалось, что 13 марта журналист должен был получить аккредитацию в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», однако этого не произошло.

16 марта поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил заявку на поиск журналиста. В понедельник, 17 марта, участники отряда просматривали камеры наблюдения на месте, где, предположительно, пропал журналист. В настоящий момент местоположение Круглова неизвестно.

Чемпионат России по биатлону проводился в Тюмени с 13 по 16 марта.

Ранее стало известно, что британская журналистка Шарлотта Пит пропала в Бразилии при загадочных обстоятельствах. Сообщалось, что она почти две недели не отвечала на звонки и сообщения близких. Правоохранители начали ее поиски.

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