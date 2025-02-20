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14:15, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

32-летняя журналистка пропала при загадочных обстоятельствах

Британская журналистка Шарлотта Пит пропала без вести в Бразилии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Washington Alves / Reuters

Британская журналистка Шарлотта Пит, проживающая в Бразилии, пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что последний раз 32-летняя журналистка выходила на связь 8 февраля. В сообщении, которое она отправила подруге в мессенджере WhatsApp, Пит попросила помочь ей найти место для ночлега в Сан-Паулу. Она также рассказала, что собирается отправиться в Рио-де-Жанейро.

С тех пор Пит больше не отвечала на сообщения и звонки родных и друзей. Близкие сообщили о ее исчезновении в полицию. В настоящее время правоохранители ведут поиски пропавшей без вести.

Пит была фрилансером и писала материалы для разных бразильских СМИ.

В июне прошлого года сообщалось об исчезновении британского телеведущего Майкла Мосли, который поехал в отпуск в Грецию. Через некоторое время он был найден без признаков жизни на острове Сими. За несколько дней до трагедии журналист отправился в поход по труднопроходимой каменистой местности.

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