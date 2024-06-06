Телеведущий поехал в отпуск и пропал при загадочных обстоятельствах

Британский телеведущий Майкл Мосли поехал в отпуск в Грецию и пропал без вести

Британский журналист и телеведущий Майкл Мосли поехал в отпуск в Грецию и исчез при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на его агента.

Сообщается, что Мосли пропал без вести во время отдыха на греческом острове Сими. В настоящий момент на острове проводится поисково-спасательная операция. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно об исчезновении австралийского ведущего Мэтта Дорана. Он перестал выходить на связь после того, как редакция дала ему задание сделать репортаж о ДТП со свадебным автобусом. Впоследствии правоохранительные органы установили местонахождение журналиста. Его нашли в кафе недалеко от места ДТП.

Майкл Мосли прославился в Великобритании как ведущий программ о биологии и медицине на канале «Би-би-си». Также он снял для канала несколько документальных фильмов, посвященных здоровью.