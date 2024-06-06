Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:30, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Телеведущий поехал в отпуск и пропал при загадочных обстоятельствах

Британский телеведущий Майкл Мосли поехал в отпуск в Грецию и пропал без вести
Майкл Мосли

Майкл Мосли. Фото: Fernvall Lotte / Aftonbladet / Globallookpress.com

Британский журналист и телеведущий Майкл Мосли поехал в отпуск в Грецию и исчез при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на его агента.

Сообщается, что Мосли пропал без вести во время отдыха на греческом острове Сими. В настоящий момент на острове проводится поисково-спасательная операция. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно об исчезновении австралийского ведущего Мэтта Дорана. Он перестал выходить на связь после того, как редакция дала ему задание сделать репортаж о ДТП со свадебным автобусом. Впоследствии правоохранительные органы установили местонахождение журналиста. Его нашли в кафе недалеко от места ДТП.

Майкл Мосли прославился в Великобритании как ведущий программ о биологии и медицине на канале «Би-би-си». Также он снял для канала несколько документальных фильмов, посвященных здоровью.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России

      Харламова заподозрили в третьей женитьбе

      Гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      В России водителя школьного автобуса осудили за развращение детей

      Глава ЛНР обвинил иностранных инструкторов на Украине в ударах по республике

      В США подвели итоги четвертых летных испытаний Starship

      Королева Великобритании отказалась пожать руку жене Макрона

      17-летняя россиянка вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

      Жители Москвы заметили смерч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше