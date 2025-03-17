Российского священника обвинили в усыплении собаки умершей прихожанки

Священника храма в Долгопрудном заподозрили в усыплении собаки прихожанки

Священника из храма в Долгопрудном заподозрили в жестоком обращении с животным. Как заявила волонтер по имени Елена, он забрал собаку прихожанки Светланы, которой не стало, и отдал на усыпление. О ситуации пишет портал «Страсти».

Светлана переписала квартиру и сбережения на священнослужителя, рассказала собеседница портала. Волонтеры и соседка просили батюшку дать им время, чтобы найти для животного новый дом. Когда волонтеры и соседка в очередной раз приехали, чтобы проведать животное, его в квартире не оказалось.

Есть несколько версий случившегося. Первая — священнослужитель отвез собаку в приют в Серпухове, хотя, как отмечает Елена, прошло не более 20 минут, как он покинул квартиру вместе с собакой. Священник мог забрать из квартиры второй комплект ключей, допустила женщина. Он также говорил, что пристроил собаку в семью, но затем заявил, что передал ее некоему Олегу, который должен был отвезти ее в Тверь, но животное по дороге скончалось. Мужчина позже стал отрицать и эту версию.

«Я позвонила лично священнику со своего номера телефона. Он рассказал мне, что собака была больна, у нее рак, ожирение, больные суставы, поэтому он вызвал ветеринара, с которым они приняли решение ее усыпить», — поделилась волонтер. При этом подтверждения этих слов нет.

Сергиево-Посадская епархия между тем отреагировала на обвинения — церковнослужителя отстранили на время выяснения всех обстоятельств, но затем его восстановили в связи с неоднозначностью ситуации.

Ранее сообщалось, что иерею Русской православной церкви Иоанна (Коюшева) из Сыктывкарской епархии запретили находиться в служении из-за психологии. Как сообщал сам священник, он был вынужден просить перевести его за штат в связи с тем, что РПЦ негативно относится к психологии в целом и деятельности самого Коюшева как практикующего клинического психолога в частности.