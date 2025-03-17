Российского военного осудили на девять лет за избиение экс-сожительницы и кражу

В Новосибирске военного осудили на 9 лет за нападение на бывшую подругу и кражу

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военнослужащего Евгения Шунчева за кражу у соседа и избиение экс-сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, в марте 2024 года военный в хостеле похитил из кармана куртки соседа 59 тысяч рублей. Позже он проник в квартиру экс-подруги, избил ее и ранил ножом. Он потребовал перевести ему 14 тысяч рублей, угрожая расправой. Женщина выполнила требования осужденного.

Ранее в Москве задержали девушку, которая после свидания с 24-летним молодым человеком избила его сковородкой и ограбила.