Рыбак 95 дней дрейфовал в океане и раскрыл секреты выживания

Рыбак из Перу дрейфовал 95 дней в океане и выжил благодаря мыслям о семье

Рыбак из Перу Максимо Напа Кастро рассказал, как ему удалось выжить, дрейфуя в Тихом океане 95 дней. Об этом сообщает TV Peru.

61-летнего Кастро нашло эквадорское патрульное судно. Он был истощен и находился в критическом состоянии, но врачи смогли его спасти. В интервью местным изданиям рыбак раскрыл секреты своего выживания. Он признался, что пил дождевую воду, собиравшуюся в лодке, и кровь черепах, а ел птиц и насекомых. Тем не менее, по словам Кастро, за 15 дней до спасения у него закончились все запасы: все это время он голодал. В открытом море он потерял около 30 килограммов.

Как рассказывает Кастро, все эти месяцы его поддерживали мысли о семье. «Я думал о своей матери каждый день», — отметил мужчина. Его мать Елена Кастро Гонсалес призналась, что уже начала терять надежду, однако ее дочери твердили, что Кастро найдется.

Через несколько дней после спасения мужчина вернулся домой в город Писко. Увидев мать, он тут же бросился в ее объятья, приговаривая: «Я так сильно люблю тебя, ты для меня все». Его встречала не только семья, но и другие рыбаки. Мужчина поблагодарил их за молитвы о нем и сказал, что спасся благодаря помощи Бога.

Кастро отправился на рыбалку 7 декабря 2024 года. Он рассчитывал провести в море всего две недели, но через 10 дней попал в шторм. Его лодка сломалась, и он застрял в Тихом океане.

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