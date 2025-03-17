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14:19, 17 марта 2025Бывший СССР

Сибига оценил возможность «разыграть карту» Курской области после поражений ВСУ

Глава МИД Украины Сибига: Операция ВСУ в Курской области остается важной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях Курской области остается важным фактором для Киева в процессе урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «РБК-Украина».

«Да, Курск и в дальнейшем остается важным фактором в достижении соответствующих договоренностей», — ответил дипломат на вопрос о возможности в ходе переговоров «разыграть карту» Курской области после поражений ВСУ.

В то же время Сибига отказался комментировать призыв президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа к украинской группировке сложить оружие. По мнению главы МИД Украины, действия Киева на оккупированных территориях якобы позволяют приблизить справедливый мир по итогам противостояния.

Ранее Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. Президент России также отметил, что в плену украинским военным будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

Вот это да!
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