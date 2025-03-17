Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:39, 17 марта 2025Силовые структуры

Следствие осмотрело 500 гаражей в поисках финалистки «Миссис Бурятия» и ее знакомого

СК осмотрел 500 гаражей, чтобы найти финалистку «Миссис Бурятия» и ее знакомого
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи и оперативные сотрудники обследовали около 500 гаражей, чтобы найти пропавших около года назад финалистку конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинову и ее знакомого Станислава Норбоева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

Место происшествия уже осмотрено, а по найденным телам назначен ряд экспертиз. Расследование дела продолжается.

Буинову и Норбоева в последний раз видели в ночь на 12 апреля 2024 года, когда знакомый сел в автомобиль Буиновой на парковке торгового центра. Позже выяснилось, что к ним присоединился еще один мужчина, чья личность так и не была установлена.

17 марта в заброшенном гараже были найдены двое людей без признаков жизни, засыпанные льдом, мусором и песком. Предварительно, это без вести пропавшие Буинова и Норбоев.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Популярность дружественных валют в России упала до минимума

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше