Следствие осмотрело 500 гаражей в поисках финалистки «Миссис Бурятия» и ее знакомого

СК осмотрел 500 гаражей, чтобы найти финалистку «Миссис Бурятия» и ее знакомого

Следователи и оперативные сотрудники обследовали около 500 гаражей, чтобы найти пропавших около года назад финалистку конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинову и ее знакомого Станислава Норбоева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

Место происшествия уже осмотрено, а по найденным телам назначен ряд экспертиз. Расследование дела продолжается.

Буинову и Норбоева в последний раз видели в ночь на 12 апреля 2024 года, когда знакомый сел в автомобиль Буиновой на парковке торгового центра. Позже выяснилось, что к ним присоединился еще один мужчина, чья личность так и не была установлена.

17 марта в заброшенном гараже были найдены двое людей без признаков жизни, засыпанные льдом, мусором и песком. Предварительно, это без вести пропавшие Буинова и Норбоев.

