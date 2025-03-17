Появились кадры с места обнаружения финалистки «Миссис Бурятия» и ее знакомого

СК показал место обнаружения финалистки «Миссис Бурятия» Буиновой и ее знакомого

Пропавших год назад финалистку «Миссис Бурятия» и ее знакомого нашли в гараже

Начало событий в новости Пропавших год назад финалистку «Миссис Бурятия» и ее знакомого нашли в гараже

Следователи показали место обнаружения финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Станислава Норбоева, пропавших около года назад. Кадры «Ленте.ру» предоставили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

На фотографиях видна работа сотрудников СК в заброшенном гараже. Уточняется, что тела находились на глубине около двух метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка.

Буинову и Норбоева в последний раз видели в ночь на 12 апреля 2024 года, когда знакомый сел в автомобиль Буиновой на парковке торгового центра. Позже выяснилось, что к ним присоединился еще один мужчина, чья личность так и не была установлена.

Предполагается, что именно незнакомец мог расправиться с Буиновой и Норбоевым.

