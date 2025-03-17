Пропавших год назад финалистку «Миссис Бурятия» и ее знакомого нашли в гараже

В гараже нашли тела финалистки «Миссис Бурятия» Буиновой и ее знакомого Норбоева

В Улан-Удэ следователи проверяют два тела, обнаруженные в гараже — предположительно, жертвами являются пропавшие год назад финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова и ее знакомый Станислав Норбоев. Об этом сообщает RT.

Тела находились в заброшенном гараже недалеко от аэропорта, пишет «КП». Их направят на судебную экспертизу.

Буинову и Норбоева в последний раз видели в ночь на 12 апреля 2024 года. Знакомый сел в автомобиль Сэсэг на парковке торгового центра. Позже выяснилось, что к ним присоединился еще один мужчина, чья личность так и не была установлена. Предполагается, что именно незнакомец мог расправиться с Буиновой и Норбоевым.

В разных частях города позже были найдены вещи пропавших и машина женщины с сорванными номерами. В салоне были обнаружены следы крови. У Буиновой остались двое детей.