Раскрыты подробности места обнаружения финалистки «Мисс Бурятия» и ее знакомого

Следователи обнаружили пропавших около года назад финалистку конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинову и ее знакомого Станислава Норбоева в заброшенном гараже, в досмотровой яме глубиной два метра и под слоем снега. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.
По данным следствия, они лежали под слоем льда, мусора и песка.
Ранее сообщалось, что в последний раз пострадавших видели в ночь на 12 апреля 2024 года, когда знакомый сел в автомобиль Сэсэг на парковке торгового центра. Позже выяснилось, что к ним присоединился еще один мужчина, чья личность так и не была установлена.
Предполагается, что именно незнакомец мог расправиться с Буиновой и Норбоевым.