Раскрыты подробности места обнаружения финалистки «Мисс Бурятия» и ее знакомого

Следователи нашли финалистку «Мисс Бурятия» и ее знакомого в заброшенном гараже

Появились кадры с места обнаружения финалистки «Миссис Бурятия» и ее знакомого

Начало событий в новости Появились кадры с места обнаружения финалистки «Миссис Бурятия» и ее знакомого

Следователи обнаружили пропавших около года назад финалистку конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинову и ее знакомого Станислава Норбоева в заброшенном гараже, в досмотровой яме глубиной два метра и под слоем снега. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

По данным следствия, они лежали под слоем льда, мусора и песка.

Ранее сообщалось, что в последний раз пострадавших видели в ночь на 12 апреля 2024 года, когда знакомый сел в автомобиль Сэсэг на парковке торгового центра. Позже выяснилось, что к ним присоединился еще один мужчина, чья личность так и не была установлена.

Предполагается, что именно незнакомец мог расправиться с Буиновой и Норбоевым.