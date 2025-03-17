Снимавшийся в порно боец СВО рассказал о поднятии боевого духа сослуживцам

Снимавшийся в порно боец ВС РФ Олейник рассказал, что поднимал дух сослуживцам

Снимавшийся в порно под псевдонимом Садко боец Вооруженных сил России Алексей Олейник поднимал дух сослуживцам в критических ситуациях. Об этом сам военный рассказал в интервью изданию Baza.

Как сообщил Олейник, взявший позывной Садко и на специальной военной операции (СВО), он занял должность командира танкового взвода и во время выполнения одной из боевых задач попал в ситуацию, когда его подразделение осталось без связи, и у бойцов началась паника.

«Я сказал: "Братцы, вы понимаете, что вы покинули танки, — это подсудное дело. Давайте-ка соберемся, возьмите яйца в кулак, вспомните предков"», — рассказал Садко, добавив, что призвал товарищей не посрамить память героев прошлого.

По его словам, пример с Великой Отечественной войной подействовал на его сослуживцев, и те вернулись к выполнению задач.

Ранее стало известно о подорвавшем себя в окружении под Суджей российском военном.