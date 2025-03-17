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12:12, 17 марта 2025Россия

Стало известно о подорвавшем себя в окружении под Суджей российском военном

RT: Боец ВС России Бульдозер подорвал себя вместе с противником в бою под Суджей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил России с позывным Бульдозер подорвал себя вместе с противником в бою под Суджей в Курской области. Об этом стало известно из публикации RT.

По информации издания, военнослужащий попал в окружение вместе с сослуживцами и отстреливался до последнего, пока не обнаружил, что остался единственным выжившим из отряда. Тогда боец решил подпустить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) поближе и подорвать гранату.

Как рассказал брат военного, последними словами Бульдозера были фразы «Будем жить! Слава России! Взрываю гранату».

Ранее сообщалось, что дважды раненый российский боец форсировал реку и захватил опорный пункт под Суджей.

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