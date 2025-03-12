Раненый российский боец Чапай форсировал реку и захватил опорник под Суджей

Дважды раненый российский боец с позывным Чапай вместе с товарищами форсировал реку и захватил опорный пункт под Суджей. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на командира роты 40-й бригады ТОФ с позывным Мор.

«Чапай, привет! Надеюсь, у тебя все хорошо и ты выздоравливаешь. Их группа добилась результата, вместе с нашими друзьями захватила опорник, укрепленный под плотнейшим огневым воздействием: кассеты, FPV, "Бабы-Яги"», — вспомнил Мор.

По его словам, в опорном пункте сидели около десяти солдат противника. Чапай с группой пытались дважды зайти на точку, пояснил военнослужащий, однако получилось это только на третий раз после двух полученных ранений.

Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска взяли Суджу под свой контроль. Отмечается, что подразделения противника покинули населенный пункт, практически не оказывая сопротивления.