Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 12 марта 2025Россия

Дважды раненый российский боец форсировал реку и захватил опорный пункт под Суджей

Раненый российский боец Чапай форсировал реку и захватил опорник под Суджей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дважды раненый российский боец с позывным Чапай вместе с товарищами форсировал реку и захватил опорный пункт под Суджей. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на командира роты 40-й бригады ТОФ с позывным Мор.

«Чапай, привет! Надеюсь, у тебя все хорошо и ты выздоравливаешь. Их группа добилась результата, вместе с нашими друзьями захватила опорник, укрепленный под плотнейшим огневым воздействием: кассеты, FPV, "Бабы-Яги"», — вспомнил Мор.

По его словам, в опорном пункте сидели около десяти солдат противника. Чапай с группой пытались дважды зайти на точку, пояснил военнослужащий, однако получилось это только на третий раз после двух полученных ранений.

Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска взяли Суджу под свой контроль. Отмечается, что подразделения противника покинули населенный пункт, практически не оказывая сопротивления.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Рубио раскрыл эмоции США от переговоров с Украиной

    Врач назвала причины более высокой продолжительности жизни у женщин

    Военкор заявил об отсутствии серьезных рубежей обороны у ВСУ после Суджи

    Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций

    Глава ФСИН заявил о снижении числа рецидивов у прошедших ресоциализацию осужденных

    Молодожены отправились на морскую прогулку и чудом выжили после кораблекрушения

    Стало известно о попытках ВСУ просочиться в Суджу

    Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

    Госсекретарь США рассказал о будущем мониторинге прекращения огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше