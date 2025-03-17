Сотрудниц российского университета осудили за незаконную легализацию мигрантов

В Красноярском крае суд приговорил сотрудниц ПсковГУ за легализацию мигрантов

В Красноярском крае суд приговорил к срокам от двух до трех лет лишения свободы условно трех сотрудниц Псковского государственного университета (ПсковГУ) и переводчицу за незаконную легализацию мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Их также оштрафовали на 70 тысяч рублей. Женщин признали виновными по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2024 года сотрудница государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и ПсковГУ предложила двум коллегами и владеющей иностранным языком женщине помогать приезжим сдавать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства. Злоумышленницы предоставляли иностранцам ответы, получая за это 13 тысяч рублей.

Успешная сдача экзамена гарантировала 15 иностранцам получение специального сертификата и, как следствие, разрешений на временное проживание, работу и вида на жительство. Сейчас правоохранители лишил незаконно получивших сертификаты иностранцев всех разрешений.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов.