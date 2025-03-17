Сотрудники полиции задержали российского пенсионера за нападение с ножом в электричке

В Подмосковье задержали пенсионера, напавшего с ножом на мужчину в электричке

В Подмосковье задержали пенсионера, напавшего с ножом на мужчину в электричке. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статьям 161 («Грабеж») и 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным агентства, в дежурную часть поступило сообщение, что в электричке находится раненый пассажир. Пострадавшего госпитализировали, врачи обнаружили колото-резанную рану в брюшной полости и повреждение уха.

Полицейские опросили очевидцев, поездную бригаду и выяснили, что человек пострадал в результате возникшего конфликта. Злоумышленник похитил рюкзак потерпевшего и направился с ним к выходу, но владелец имущества догнал его и вернул украденное. Дебошир сначала ударил мужчину бутылкой по голове, а затем ножом в живот. Преступник вышел на станции Хотьково и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. им оказался 71-летний житель Сергиева Посада. При задержании злоумышленник выстрелил в воздух из охотничьего ружья. В его куртке был обнаружен нож со следами бурого цвета.

Ранее сообщалось, что в российском городе арестовали оперуполномоченного за превышение должностных полномочий.